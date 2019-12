Na madridské klimatické konferenci se protestovalo, zasáhla policie

Policisté podle agentury DPA zakročili proti hlučné a neohlášené protestní akci. Mladí aktivisté na sebe upozornili bubnováním na kastroly před sálem, v němž se sešly delegace z celého světa. "Klimatickou spravedlnost hned" nebo "hanba, hanba, hanba", křičeli podle AFP protestující.

Mnozí z nich byli následně z areálu odvlečeni. Podle očitých svědků, na něž se odvolává DPA, se na protestu podílelo nejméně 200 lidí. Oficiální údaje nejsou k dispozici.

Demonstranti před jednou z částí konference za účasti generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese požadovali urychlení snah o ochranu klimatu. Protest svolaly mimo jiné nevládní organizace Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) a Děti Země. U vstupu do veletržního areálu, kde se klimatická konference koná, byla podle DPA masivně posílena policejní přítomnost.

Podle některých zdrojů úřady účastníkům demonstrace sebrali visačky "pozorovatelů", opravňující je ke vstupu do areálu. Není tak jasné, zda budou tito mladí lidé ve čtvrtek do prostor konference opět vpuštěni.

COP25 se ve španělské metropoli koná od 2. prosince do tohoto pátku. Tématem schůzky je boj s klimatickými změnami a detaily týkající se zavádění pařížské klimatické dohody z roku 2015. Ta má za cíl udržet vzestup průměrné globální teploty co nejvíce pod dvěma stupni Celsia, usiluje však o stanovení cíle na 1,5 stupně v porovnání s teplotou v předindustriálním období. Současné nastavení by podle vědců mohlo vést k oteplení do konce tohoto století až o tři stupně Celsia.

Konference se účastní i mladá švédská aktivistka Greta Thunbergová která společně s šéfkou organizace Greenpeace Jennifer Morganovou vyzvala státy, aby zabránily krachu jednání v rámci COP25. Thunbergovou dnes americký časopis Time vybral za osobnost roku.