Na návrat ke starému životu si počkáme. Příchod vakcíny stačit nebude, tvrdí němečtí experti

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz

Život tak jak jsme ho znali donedávna se v blízké době nevrátí. Naznačují to vědci s tím, že omezení mohou být platná i poté, co bude vyvinuta účinná vakcína proti novému koronaviru. Vyplývá to ze strategického dokumentu německého Institutu Roberta Kocha (RKI).