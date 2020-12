Na německo-rakouské hranici stojí dlouhá kolona kvůli testům

Podle bavorské policie má řada vozidel "východoevropské" poznávací značky. Rakouská policie a vojsko podle agentury APA namátkově kontroluje také hraniční přechody z Česka, Slovenska a dalších sousedních zemí.

Na rakousko-německém hraničním přechodu Suben se fronta aut začala tvořit již v noci na dnešek. Podle bavorských úřadů zdravotní kontroly začaly dnes v 10:00 SEČ. Namátkové kontroly jsou součástí opatření, které Rakousko od dneška zavedlo pro cestující z rizikových oblastí.

Mnozí cestující Rakouskem zřejmě pouze projíždějí a pokračují do dalších zemí. "Lidé se pravděpodobně vracejí domů," konstatovala místní policie s poukazem na cizí poznávací značky aut. Podle agentury DPA zatím není jasné, jestli po dálnici rovněž cestuje větší množství turistů mířících na dovolenou.

Rakousko ode dneška kvůli šíření covidu-19 rozšířilo cestovní varování na téměř všechny země světa. Mimo jiné cestovatelé z ČR při příjezdu do Rakouska musí do desetidenní karantény, a to i tehdy, když předloží negativní test na covid-19. Ukončit karanténu předčasně lze podstoupením PCR nebo antigenního testu s negativním výsledkem, a to nejdříve pátý den po vstupu do Rakouska. Specifická varování se netýkají služebních cest nebo pendlerů.