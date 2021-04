Na ostrov Lampedusa dorazilo za den přes 400 migrantů

Podle APA přistály v neděli na Lampeduse během několika hodin postupně čtyři plavidla, která měla na palubě 215, 70, 57 a 88 migrantů. Asi polovina z nově příchozích zamířila okamžitě na karanténní loď, která u ostrova kotví. Osm desítek mladistvých migrantů přepravil trajekt na Sicílii a zbytek běženců skončil v přijímacím centru, kde nyní pobývá dalších asi sedm stovek lidí.

Kvůli vysokému počtu lidí nakažených koronavirem patří ostrov Lampedusa v Itálii k oblastem s nejvyšší mírou epidemického rizika a platí na něm přísná opatření. Starosta ostrova Salvatore Martello ujistil, že migranti v souvislosti s nákazou nepředstavují žádné nebezpečí, protože s obyvateli do ukončení karantény vůbec nepřicházejí do styku.

Podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) letos po moři do Evropy připlulo něco přes 13.000 lidí, nejvíce - přes 6000 - jich mířilo do dvou zemí: do Španělska a do Itálie.