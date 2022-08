Na palubě německých vládních letadel se Scholzem jsou opět povinné roušky

Kancléř před týdnem navštívil Kanadu, při tehdejším letu byly roušky pouze doporučeny. Fotky z cesty bez roušek ale pobouřily veřejnost, neboť v Německu je ochrana dýchacích cest při cestách letadly, vlaky či autobusy stále povinná.

"S ohledem na veřejnou debatu uplynulých dní spolkové kancléřství rozhodlo, že spolu s aktuálním PCR testem budou opět nařízeny roušky po celou dobu letu," citovala agentura DPA německého vládního mluvčího.

Kvůli letu bez roušek do Kanady, kam Scholze doprovázel ministr hospodářství Robert Habeck, čelila vláda kritice. Veřejnosti se nelíbilo to, že zatímco při cestování hromadnou dopravou a také letadly jsou pro běžné občany nezbytné roušky, pro vládní činitele a jejich doprovod takové nařízení neplatí. Vládní mluvčí to vysvětlil tím, že na palubě vojenských letadel roušky od července povinné nejsou. Řekl také, že všichni účastníci letu museli projít PCR testováním.

PCR testy staré nejvýše 24 hodin byly nařízeny i na dnešní let do Prahy. Všichni cestující navíc před nástupem na palubu museli podstoupit i rychlotest, což je rovněž novinka.