Na palubě trajektu v Nizozemsku našli desítky migrantů

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Nejméně 25 migrantů bylo dnes nalezeno v nákladním trajektu krátce poté, co vyplul z Nizozemska do Británie. Plavidlo se následně okamžitě vrátilo do přístavu v nizozemském Vlaardingenu. S odvoláním na nizozemské záchranné služby o tom informovala agentura Reuters.