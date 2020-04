Na řecko-turecké hranici zemřeli během krize dva migranti

"Lidé se snažili dostat z Turecka do Řecka, kde hledali bezpečí, setkali se ale s násilím tak závažným, že dva z nich tragicky přišli o život. Podezření z násilností je třeba rychle a nezávisle vyšetřit," uvedl zástupce AI Massimo Moratti.

Podle zprávy Amnesty International byli 2. a 4. března na hranici zastřeleni dva muži - 43letý Pákistánec a 22letý Syřan. Mrtvá je zřejmě i Syřanka a matka šesti dětí, na kterou podle jejího manžela řecké síly střílely ve chvíli, kdy se pokoušela překonat řeku Evros směrem do Řecka.

AI zdůraznila, že střety na turecko-řeckých hranicích se odehrály poté, co Ankara "začala bezohledně a pod falešnou záminkou povzbuzovat migranty, aby odcestovali do Řecka". Turecké úřady daly koncem února najevo, že už nehodlají dál dodržovat dohodu s EU o migraci a že hranice směrem do Evropy jsou nyní pro migranty otevřené. Vzápětí se jich tisíce vydaly k řeckým hranicím, ty ale řečtí pohraničníci vehementně bránili a proti migrantům zasáhli mimo jiné pomocí slzného plynu.

S informací o tom, že řečtí vojáci na hranicích zabili dva migranty, přišel 2. března turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Mluvčí řecké vlády ale tvrdil, že na hranicích se vůbec nestřílelo. O dalším zastřeleném migrantovi pak 4. března informovalo vedení turecké provincie Edirne. Řecká vláda i tuto zprávu důrazně odmítla jako nepravdivou a znovu obvinila Ankaru ze lživé kampaně.

Migrační krizi v polovině března dočasně ukončila epidemie koronaviru, kvůli níž Turecko 18. března své hranice uzavřelo. Minulý týden pak turecké úřady začaly migranty od hranic odvážet do uprchlických zařízení ve vnitrozemí, kde budou muset dodržovat karanténu.