Na Slovensko vstoupilo z Ukrajiny od začátku ruské invaze přes půl milionu lidí

Hranice Slovenska, které má zhruba 5,5 milionu obyvatel, od únorového zahájení zmíněného ozbrojeného konfliktu do konce minulého týdne překročilo z Ukrajiny 507.934 osob. Mnoho z nich pokračovalo dále do západní Evropy. Na Ukrajinu zase přes společnou hranici se Slovenskem vycestovalo ve sledovaném období 255.099 lidí, podle slovenských médií se část ukrajinských běženců vrátila do vlasti.

Status dočasného útočiště, který umožňuje uprchlíkům přístup na pracovní trh a ke zdravotní péči na Slovensku, získalo 81.022 osob. Česko s bezmála 11 miliony obyvatel od počátku ruské invaze na Ukrajinu poskytlo dočasnou ochranu 370.793 běžencům z napadené země.

Uprchlíci z Ukrajiny, která měla před vypuknutím války zhruba 44 milionů obyvatel, zamířili hlavně do Polska, kam podle polské pohraniční stráže odešly čtyři miliony lidí. Polsko sdílí s Ukrajinou mnohem delší hranici než Slovensko.