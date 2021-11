Na Slovensku opět přibylo více než 10 tisíc nakažených

V zemi od dnešního dne platí celostátní uzávěra, která se v praxi projevuje výrazným omezením volného pohybu osob a uzavřením řady provozů. Novými restrikcemi chce kabinet premiéra Eduarda Hegera dosáhnout zpomalení infekce a snížit tlak na zdravotnická zařízení.

Na pětimilionovém Slovensku laboratoře zjistily za středu 10.165 infikovaných, o den dříve to bylo rekordních 10.315 případů. Po předchozím rychlém přírůstku hospitalizovaných s nemocí covid-19 klesl stav covidových pacientů o 12 na 3188. Hranice 3200 hospitalizovaných je podle slovenských úřadů kritická pro zajištění zdravotní péče.

Slovenská vláda podobně jako při dřívější druhé vlně koronavirové nákazy i tentokrát zavedla nouzový stav, výrazně omezila volný pohyb lidí a zakázala shromažďování více než šesti osob mimo členů jedné domácnosti. Na tři desítky výjimek ze zákazu vycházení se vztahují například na cesty do zaměstnání, do škol či na nákupy základních životních potřeb.

V praxi to znamená, že řada provozů, prodejen, podniků v cestovním ruchu či poskytovatelů volnočasových aktivit musela výrazně omezit nebo přerušit činnost. Cestování do zahraničí vláda nezakázala, omezení musejí na Slovensku dodržovat i lidé, kteří přijedou do země ze zahraničí.

Zmíněné restrikce, které jsou mírnější oproti návrhům konzilia odborníků, zůstanou v platnosti prozatím dva týdny. Slovenská média upozornila, že vláda stejně jako před rokem v plné míře nevyslyšela výzvy expertů na zavedení přísných omezení. Konference biskupů Slovenska zase kritizovala, že součástí opatření v katolické zemi je i plošný zákaz bohoslužeb.

Na Slovensku dál trvá zvýšený zájem obyvatel o očkování proti covidu-19, ve kterém země dosud zaostává za průměrem EU. Téměř 84 procent covidových pacientů ve slovenských nemocnicích není vůbec nebo plně naočkováno.