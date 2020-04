Na Slovensku přibylo 14 nakažených, celkem jich je 742

Státem spravované laboratoře v sobotu provedly 761 testů, které infekci zjistili u 13 lidí. Soukromá zařízení zajistila 819 testů, z čehož byl jeden pozitivní.

Aktuálně je podle slovenských médií hospitalizovaných 119 pacientů, přičemž testy koronavirus potvrdily u 46 z nich. V dalších 73 případech čekají zdravotníci na výsledky testů. Na jednotce intenzivní péče jsou tři lidé, šest pacientů je napojených na umělou plicní ventilaci.

Třiadvacet lidí se dosud vyléčilo, nemoci covid-19 podlehly na Slovensku dvě osoby.

Slovensko v přípravě na Velikonoce dočasně omezilo volný pohyb osob, nařízení platí od této středy do Velikonočního pondělí. Podobně jako v jiných zemích se opatření netýká nezbytných přesunů, jako je nákup potravin, návštěva lékaře či cesta do práce. Slováci se také mohou účastnit pohřbů či si vyjít do přírody v rámci okresu kde bydlí, v případě Bratislavy a Košic v rámci území města.

Bratislava z toho důvodu pro své obyvatele připravila seznam méně navštěvovaných míst v přírodě. V hlavním městě je nejvíce případů nákazy, testy zde koronavirus potvrdily u 163 lidí.