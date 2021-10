Na Slovensku přibývá okresů s přísnějšími protiepidemickými omezeními

Ve druhém nejvyšším stupni koronavirového rizika bude na Slovensku od nadcházejícího pondělí již zhruba každý pátý ze 79 okresů. Nyní je v této kategorii zařazen každý šest okres. V praxi to znamená například výraznější omezení pro fungování provozů a konání hromadných akcí, a to hlavně pro případ, že podnikatelé či organizátoři umožní vstup nejen plně očkovaným zákazníkům.

Národní protiepidemický systém předpokládá, že ve zmíněných okresech by měl být zaveden zákaz nočního vycházení s výjimkami. Podmínkou pro takový krok by ale bylo vyhlášení nouzového stavu vládou, což ministerstvo zdravotnictví zatím nenavrhlo. Do černé barvy, tedy nejvyššího rizikové stupně, se od začátku stávající třetí vlny koronavirové infekce nedostal žádný okres.

Druhý týden po sobě už nebude v nejnižším stupni epidemického rizika ani jeden slovenský region. Nejmenší omezení v porovnání se zbytkem země budou platit kromě jiného na jihozápadním Slovensku, které má nejvíce očkovaných lidí proti covidu-19. Celkově ale Slovensko ve srovnání s EU v očkování výrazněji zaostává, byť země má dostatek vakcín.

V úterý laboratoře na Slovensku potvrdily nejvíce nových případů koronavirové infekce za posledních více než šest měsíců. Za středu byl přírůstek nižší, zároveň ale klesl počet dokončených testů. Na nové maximum zhruba od poloviny května stoupl v nemocnicích počet pacientů s covidem-19 nebo s podezřením na toto onemocnění. Výrazná většina z nich nebyla očkována proti covidu-19. Některá zdravotnická zařízení již omezila plánované operace.