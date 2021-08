Na Slovensku startuje očkovací loterie, nejvyšší výhra je 100.000 eur

Výherci budou losováni každý týden do konce října. Slovenský erár by tak měl na cenách utratit zhruba deset milionů eur (250 milionů korun). Soutěže se mohou účastnit lidé s trvalým pobytem na Slovensku, kteří dokončili očkování proti covidu-19.

Start registrace byl ale dnes o několik hodin odložen. Původně měla být spuštěna v poledne, nakonec ale ministerstvo financí, které soutěž organizuje, ohlásilo, že registrační stránku spustí až dnes večer.

Velké debaty podle deníku Pravda vzbudily podmínky pro výhru hlavní ceny. Aby ji skutečně dostal, bude muset vylosovaný člověk v přímém přenosu odpovědět na otázku moderátora. Tímto způsobem chtějí pořadatelé zaručit, že se zájem o loterii postupem času nesníží.

Velkým zastáncem hry je ministr financí a bývalý premiér Igor Matovič. Ten se také zasadil, aby parlament loterii schválil. Podle něj se jedná o velmi dobrou investici, protože náklady na loterii představují jen zlomek výdajů na léčbu těžkých případů nemoci covid-19. Odborníci a ekonomové však mají pochyby, zda loterie povede k větší motivaci Slováků se nechat naočkovat.

Podle datového portálu Our World in Data na Slovensku mají ukončené očkování proti covidu-19 bezmála dva miliony lidí, což je 36 procent populace. V České republice to je podle portálu 45 procent obyvatel.

Slovensko ale nyní jedinou zemí, jež se snaží motivovat své občany k očkování skrze odměny. Britská vláda dnes ohlásila, že jedná s velkými firmami, jež podnikají v taxislužbách a rozvozu jídla, o poskytnutí slevy mladým očkovaným lidem. Program je zaměřen hlavně na ně, protože mezi mladšími ročníky je proočkovanost nižší, než mezi seniory.

Podle stanice BBC bylo do dneška v Británii podáno na 85 milionů dávek očkování proti covidu-19. Alespoň jednu dávku dostalo 89 procent dospělých Britů, v kategorii 18 až 29 let to je 68 procent. Zhruba 72 procent dospělých obyvatel Británii má očkování dokončené.