Na Slovensku začaly ostře sledované volby. Jde o hodně, píše tisk

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Na Slovensku začaly volby, ve kterých Slováci rozhodují o novém složení parlamentu. Sázkové kanceláře a poslední předvolební průzkum favorizovaly na volební vítězství opoziční protikorupční hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO). To by znamenalo, že poprvé od roku 2006 volby do sněmovny nevyhraje nyní nejsilnější vládní strana Směr-sociální demokracie (Směr-SD) expremiéra Roberta Fica.