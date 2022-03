Na Slovensku začíná vojenské cvičení za účasti amerických vojáků

Na Slovensku začalo dříve naplánované vojenské cvičení za účasti amerických vojáků. Trvat by mělo dva týdny, zapojí se do něj hlavně pozemní jednotky. ČTK to dnes řekl mluvčí slovenské armády Štefan Zemanovič. Cvičení bude patrně v menším rozsahu, po ruské invazi na Ukrajinu Bratislava minulý týden vyslala stovky svých vojáků na pomoc policistům při ochraně hranic s Ukrajinou a při kontrolách na hranici.