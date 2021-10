Na začátku listopadu může být až 1200 hospitalizovaných s covidem

V pondělí bylo do statistik zapsáno přes 2500 nově pozitivně testovaných lidí. Za týden by to podle modelu mohlo být kolem 4000.

Odhadované reprodukční číslo za poslední týden, tedy počet dalších lidí, které průměrně nakazí jeden pozitivně testovaný, je podle zveřejněných dat 1,47. V krajích je rychlost šíření vyšší než průměr na Vysočině (1,89) a Olomouckém kraji (1,76).

V pátek Dušek upozornil, že přestože počty nových případů a hospitalizací rostou, jsou zhruba pětkrát nižší než před rokem. Podle něj to souvisí s očkováním a vysokou promořeností populace. Zatímco loni bylo v říjnu přes 300 případů na 100.000 obyvatel, aktuálně je to zhruba stovka. V nemocnicích bylo kolem 2200 lidí a přes 400 na JIP, v pondělí to bylo 544 a 95 na JIP.

"Vzhledem k velké části populace, která dosud není očkovaná včetně potenciálně zranitelných osob, stále hrozí rizikové scénáře vývoje," uvedl v páteční prezentaci Dušek. Asi 30 procent dospělých je podle Duška nechráněných dřívější nákazou nebo očkováním. Seniorů, kterým hrozí vážnější průběh nemoci častěji, je mezi nimi více než 285.000.

Realistický scénář při reprodukčním čísle 1,3 předpokládal na začátku listopadu 500 až 700 hospitalizovaných v jeden den a až 200 na JIP. Rizikový scénář modeluje i možné částečné snížení ochranného efektu vakcinace u nejdříve očkovaných, zejména seniorů.

Ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Marián Hajdúch dnes na twitteru napsal, že se epidemie vyvíjí špatným směrem. "V odhadech procent imunní populace se pracuje pouze se součty očkovaných a promořených. Zapomínáme odečítat zejména seniory s vyvanutou imunitou. Jejich podíl v kategorii nad 65 let roste, už to je možná i kolem poloviny případů," uvedl.

Minulé pondělí bylo nově pozitivních 1343, toto pondělí 2521. "Zdvojnásobení za sedm dní je opravdu hodně. Je vidět, že delta je nakažlivější a exponenciála tedy bude stoupat výrazně strměji. Nárůst se projeví v nemocnicích za jeden až dva týdny," napsal na facebooku Petr Ludwig, který byl jedním se signatářů výzvy Zachraňme Česko. Loni vyzývala k omezení kontaktů a nošení roušek nad rámec tehdejších nařízení.

Pandemie se měla loni na podzim řídit podle protiepidemického systému PES, v němž se počítalo rizikové skóre epidemie a opatření byla rozdělená do pěti pásem. Představen byl v polovině listopadu, opatření se ale podle něj řídila jen několik týdnů, před Vánoci byla uvolněná. Ministerstvo jeho data dál zveřejňuje. Aktuálně je v ČR ve druhém nejvyšším stupni rizika označeném červenou barvou, do nejvyššího fialového zbývá pět bodů. Pokud by se podle PES postupovalo, platil by noční zákaz vycházení a hromadné akce by byly jen pro šest osob.

Dalším plánem vlády pro postupné otevírání společnosti na jaře byly na jaře balíčky opatření, které vycházely z incidence, tedy počtu nových případů za týden přepočteného na 100.000 obyvatel. Dnes dosažená incidence 101 by tak například neumožňovala provoz některých služeb, praktickou výuku na vysokých školách nebo svatby a pohřby nad 30 osob. S otevřením alespoň zahrádek restaurací, památek, sportování skupin 20 osob venku nebo ubytování při čtvrtině kapacity se nepočítalo při incidenci nad 75.

Současná situace je ale podle odborníků jiná díky proočkovanosti a vysoké promořenosti populace. Současná vláda i možná budoucí koalice vylučuje lockdowny a uzavírání služeb. Ministerstvo zdravotnictví ale navrhuje vládě zkrácení platnosti testů jako potvrzení bezinfekčnosti a chce více vyžadovat, aby lidé ta opatření, která dosud platí, dodržovali a hygienické stanice kontrolovaly.

Anticovid tým koalice Spolu, jejíž zástupce poslanec Vlastimil Válek (TOP 09) byl premiérem vyzván, aby se na řešení epidemie jako kandidát na ministra zdravotnictví podílel, dnes kritizoval, že vláda opět nemá žádnou strategii, jak by se mělo při zhoršení epidemie postupovat.