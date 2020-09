Nakažený Berlusconi byl propuštěn z nemocnice

"Byla to ta nejnebezpečnější zkouška mého života (...). Děkuji lékařům za jejich profesionalitu," sdělil politik po svém propuštění. Zároveň vyzval, aby lidé byli zodpovědní, pokud jde o sociální kontakty. "Dokud není ten virus vymýcen, je každý z nás vystaven riziku, že se nakazí nebo že nakazí ostatní.

Berlusconiho osobní lékař Alberto Zangrillo podle agentury Reuters uvedl, že pokud by se politik býval nakazil v březnu nebo dubnu a měl by stejné symptomy, zřejmě by nákazu nepřežil, nicméně lékaři se od dob prvního přívalu nemocných mnoho naučili a jsou pro boj s infekcí lépe vybaveni.

Berlusconi se novým typem koronaviru, který nemoc covid-19 způsobuje, nakazil na dovolené na Sardinii. Právě tam i prudce přibývá nakažených. Když byl hospitalizován, lékaři mu diagnostikovali začínající oboustranný zápal plic.

Nejdéle sloužící poválečný premiér Itálie a mediální magnát Silvio Berlusconi figuroval v mnoha kontroverzních kauzách a za svou politickou kariéru absolvoval přes 20 soudů. Byl i odsouzen. V současné době je členem Evropského parlamentu. Berlusconi měl i v minulosti vážné zdravotní problémy, například v roce 2006 mu lékaři zavedli kardiostimulátor.