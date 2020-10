Nakažených v Nizozemí a Belgii dál přibývá, Londýn výrazně omezí setkávání lidí

V Nizozemsku, které má 17,5 milionu obyvatel, za posledních 24 hodin přibylo 7791 potvrzených případů nákazy virem SARS-CoV-2. Za poslední týden tak v zemi registrují téměř 50.000 nových nakažených. To je zhruba o polovinu více než v předcházejících sedmi dnech.

Od počátku epidemie se v Nizozemsku nákaza koronavirem prokázala u více než 203.000 lidí. Bezmála čtvrtina případů přitom připadá na poslední týden. S covidem-19 v zemi dosud zemřelo 6.692 nakažených.

Ve středu Nizozemsko výrazně zpřísnilo opatření v boji s šířením koronaviru. Dočasně se uzavřely restaurace, hospody, kavárny i bary. Po 20:00 se nesmí prodávat alkohol a omezené jsou i styky lidí. Ve vnitřních prostorách se opět musí nosit roušky. Školy nicméně zůstávají otevřené.

Rekordní je dnešní přírůstek potvrzených případů nákazy také v Belgii, kde jich zaznamenali podle serveru RTBF za posledních 24 hodin 8271. V zemi, která má 11,5 milionu obyvatel, se nakazilo od počátku epidemie přes 181.000 lidí. S covidem-19 jich 10.278 zemřelo.

Belgický premiér Alexander De Croo dnes varoval, že bude kvůli rostoucímu počtu případů nutné přijmout "dodatečná opatření".

V Londýně budou od soboty platit přísnější opatření proti šíření koronaviru. Oznámil to dnes starosta devítimilionové britské metropole Sadiq Khan. Londýn bude zařazen do prostředního ze tří stupňů nového systému varování, značícího vysoké riziko nákazy covidem-19. To mimo jiné znamená, že v hlavním městě se spolu nebudou moci ve vnitřních prostorech scházet členové více domácností a schůzky budou zakázány i v hospodách a restauracích.

"Nikdo nechce další omezení, ale je to nutné pro ochranu Londýňanů," řekl dnes Khan. Podle něj čeká město "obtížná zima". Venku jsou nadále povolena setkání až šesti osob.

Některé londýnské obvody v posledních dnech překročily hranici 100 nově nakažených na 100.000 obyvatel. Nová opatření platí nejen pro Londýn, ale také pro některé další silně zasažené regiony, mimo jiné pro město York a hrabství Essex.

NEW: From Saturday London moves into tier two - high alert level - restrictions.



⬇️ My message to Londoners:pic.twitter.com/0bEHfxJTuK — Sadiq Khan (@SadiqKhan) October 15, 2020

Labourista Khan patří mezi ty britské politiky, kteří se v poslední době vyslovili pro několikatýdenní uzavření celé země, podobně jako šéf jeho strany Keir Starmer. Konzervativní vláda však prosadila třístupňový systém restrikcí, podle něhož mají na různých místech Anglie platit různá omezení, založená na místní epidemické situaci. V celé Británii si už pandemie vyžádala nejméně 43.155 mrtvých, což je nejvíc v Evropě.

Přes neutěšenou situaci se dnes na veřejnosti poprvé od začátku pandemie objevila královna Alžběta II. Čtyřiadevadesátiletá panovnice navštívila společně s vnukem, princem Williamem, centrum zbrojní techniky poblíž jihoanglického města Salisbury.