Napětí mezi uprchlíky roste. Ocean Viking marně čeká na přístav, Itálie žádosti ignoruje

Portugalsko ve čtvrtek oznámilo, že přijme 35 utečenců z paluby, další jsou ochotny přijmout Francie, Německo, Rumunsko a Lucembursko. Informovala o tom agentura Reuters.

Migranti na palubě pocházejí většinou ze Súdánu, humanitární loď je nabrala během čtyř záchranných operací. Více než sto migrantů jsou nezletilí, z nichž 90 je bez doprovodu. Loď se nachází v mezinárodních vodách mezi italským ostrovem Linosa a Maltou. O povolení přistát v Itálii požádala 9. a 12. srpna. Odpovědi se posádka nedočkala. Italské úřady na dotazy agentury Reuters zatím nereagovaly.

