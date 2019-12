Nápor na hranice. Kolik uprchlíků se letos pokusilo dostat do EU? Nová čísla

Celkem bylo na hranicích EU od začátku roku do konce listopadu zadrženo téměř 124.600 lidí, což je o deset procent méně než v tom samém období loni.

Počet běženců, kteří bez potřebných dokladů chtěli do Evropské unie přijít cestou vedoucí přes východní Středomoří, se v listopadu proti říjnu hlavně vlivem špatného počasí snížil o pětinu. Nicméně policisté působící na této migrační trase zadrželi od ledna do konce listopadu přes 74.100 lidí, což je o 42 procent více než loni. V asi třetině případů šlo o občany Afghánistánu, ve čtvrtině o Syřany.

In November, the number of irregular migrants crossing Europe’s main migratory routes fell by a quarter to 14 400. The total for the first 11 months was 10% lower at 124 600.

We're on track for 2019 to see the lowest number since 2013 https://t.co/xaLYlIrpGk pic.twitter.com/fEmgO1MGM9