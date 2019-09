Nápor uprchlíků na Chorvatsko roste, policie jich letos zadržela tisíce

Na základě čísel poskytnutých úřady deník poukazuje na opět stoupající migrační tlak na Chorvatsko. Od ledna do konce srpna policie podle čísel ministerstva vnitra zadržela 11.813 lidí při pokusu dostat se do země ilegálně. To je o 3609 více než za celý rok 2018, a dokonce o 8019 víc než ve stejném loňském období, což znamená nárůst přes 200 procent.

zdroj: YouTube

Většina běženců se snaží do Chorvatska dostat ze sousední Bosny a Hercegoviny. Uvedené údaje ale nejsou úplné. V prvních osmi měsících roku totiž Slovinsko vrátilo na základě mezinárodních dohod do Chorvatska 6447 migrantů, kteří překročili společnou hranici.

Slovinský ministr vnitra Boštjan Poklukar začátkem týdne potvrdil, že i Lublaň cítí opět rostoucí tlak. Od začátku roku bylo zaznamenáno 11.291 pokusů o nezákonné proniknutí do země, převážně právě z Chorvatska.

Jutarnji list poznamenal, že pokud by příliv migrantů pokračoval dosavadním letošním tempem, pak lze očekávat, že by chorvatská policie mohla letos kvůli nezákonném přechodu hranic zadržet přes 15.000 lidí. To je podle deníku "zdaleka nejvíce od března 2016, kdy byla zastavena velká vlna migrantů mířících do Evropy z Blízkého východu, Asie a Afriky".