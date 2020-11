NATO by podle experta Trumpův druhý mandát přečkalo

"Myslím si, že ano, ale nic dobrého to nepřinese," odpověděl Wadephul na otázku, zda NATO přečká další čtyři roky možného Trumpova prezidentství. Poznamenal, že o členství v této alianci nerozhoduje prezident, ale Kongres USA. "V USA nevidím žádný názorový proud, a to ani u republikánů, který by NATO zpochybňoval, z tohoto pohledu nevnímám žádné výrazné nebezpečí," uvedl.

Wadephul ale přepokládá, že Trump by v dalším funkčním období nadále vystupoval vůči NATO konfrontačně a panovačně a že by jeho postoj jednotě nepřispíval. "NATO je ale staré a dlouholeté spojenectví. Všichni členové ví, co pro ně znamená," řekl. Poukázal na to, že aliance zůstává nadále atraktivní a smysluplná pro řadu zemí, které o členství zájem mají.

Pokud Trump zůstane prezidentem, bude podle Wadephula jistě trvat na stažení části amerických vojáků z Německa. Od Bidena si naopak slibuje, že tento postoj přehodnotí a že odchod Američanů nebude rozsáhlý.

Trumpův požadavek spočívá ve stažení třetiny ze zhruba 36.000 amerických vojáků rozmístěných v Německu. Část amerických sil má posílit posádky v jiných evropských zemích, zbytek odjede do vlasti. Stahování ale ještě nezačalo a zatím není jasné, kdy se tak stane.

Za jeden z hlavních důvodů Trumpova rozhodnutí je považován fakt, že Německo nepřispívá na obranu dvěma procenty HDP, jak se NATO dohodlo. Tento cíl chce aliance splnit do roku 2024, ale v případě Berlína to podle loňských prohlášení německé kancléřky Angely Merkelové nebude dříve než do začátku 30. let.

Wadephul řekl, že CDU je sice připravená vydávat na armádu dvě procenta výkonu hospodářství, musí ale brát ohledy na koaliční sociální demokraty. Ti mají na armádní výdaje odlišný názor a staví se proti velkému zvýšení obranných výdajů.

Vývoj v USA ale podle Wadephula nyní směřuje spíše k Bidenovu vítězství. "Pokud zvítězí, nebude mít pro svou politiku pevnou oporu a bude muset o jednotlivé kroky bojovat, což ovlivní zahraničněpolitickou akceschopnost USA," myslí si Wadephul. Dodal, že v americké zahraniční politice hraje důležitou roli Senát USA, který může zůstat pod kontrolou republikánů.