Projev Grety Thunbergové? Politici ho strhali, pak se ale ozval Klus, Hrušínský a Banga

„Viděl jsem hodně veřejných projevů, ale toto v podání švédské školačky Grety ještě ne. Jde z toho mráz po zádech, nikoliv z obsahu, ale z formy. Normálně mi je té slečny líto. Vidět by to měl každý, kdo uvěřil fenoménu Greta,“ napsal na Facebook bývalý hejtman Jihomoravského kraje z ČSSD Michal Hašek.

A nebyl zdaleka jediný. Kritiky se Greta Thunbergová dočkala i od občanských demokratů nebo Trikolory.

V České republice se ale našli i obhájci projevu Grety v hudební scéně. Zpěvákovi Radku Bangovi se zdá, že aktivistka mluví smysluplně. „Vlastně má to děvče víceméně pravdu. Jako trošku hysterie, to jo, ale to, co říká, mi dává celkem smysl. Nějak si ale nedokážu představit, že se svět najednou kvůli Gretě změní. Já myslím, že každý z nás může alespoň trochu přispět k lepšímu stavu naší planety. Můžeme snížit spotřebu všeho možného, nemusíme mít každý dvě auta. Jenže to by musel být úplně každý za jedno, aby to fakt zafungovalo. Znamená to ale, že to nemá smysl chtít změnu? Můžeme každý alespoň trochu myslet na to, abychom zbytečně nevytvářeli odpad. Můžeme omezit jízdy autem, pokud je to možné. Můžeme podporovat alternativní energetiku. Můžeme podporovat politické strany, které myslí na dobro přírody. Můžeme my sami ctít přírodu a nezatěžovat ji zbytečnými zásahy. Můžeme se aktivně podílet na ekologické ochraně naší krajiny. Můžeme toho udělat hodně,“ napsal na Facebook Radek Banga zpěvák známy pod pseudonymem Gypsy.

Pro herce Jana Hrušínského je legrační, kolik lidí je ochotno plivnout na mladou chytrou holku, která za jeden rok dokázala víc než většina jejích odpůrců za celý život.„Greta veřejně říká, co si myslí. Ještě ke všemu je chytrá. Taky je bohužel nemocná. Aspergerův syndrom je druh autismu. Jeho výhodou je skvělý mozek a nadprůměrná paměť. Nevýhodou je všechno ostatní. To se to vytahuje, na nemocné lidi, co? Bojovníci za práva heterosexuálního bílého může jsou z Grety nepříčetní. Jakl, Foldyna, Vandas, Bartoš, Poklička, Konvička, Zeman z ní hysterčí, Klaus mladý i starší, ruská Trikolora se bouří, Babišovci se řehtají jak pominutí - asi že má Greta čerstvě Nobelovu cenu. Zahradil se bije v prsa, Semelová nemůže pochopit, kancelář Mynář si myslí, že děti nemůžou rozhodovat o tom, jak budeme žít, dokonce i taková bedna plná inteligence jako je Jaromír Soukup se té nemocné holce posmívá. Parlamentní listy, Aeronet, Protiproud Institutu staršího Klause, dokonce i Pravý prostor, Babišova média - ti všichni by ji nejraději zlynčovali, ukřižovali, pověsili na dvoře. A přátelé k tomuhle byste se přidali i Vy? A nestyděli byste se? Ani trochu?“ napsal na Facebook.

Zpěvák Tomáš Klus napsal svůj názor na Facebook. „To neví, že jsou na světě Češi, kterým žádná malá holka nemá co říkat, co mají dělat? Že jsou zde silní, sebevědomí muži, ochotni si kdykoli plivnout na kohokoli, kdo na rozdíl od nich se zvedne a pro svou myšlenku i něco udělá?“ Klus je jí vděčný, že mimo svou osvětu přináší tolik kontroverze skrze kterou jsme sami sobě svědky. „Je pro nás stále důležitější kdo na nás mluví, než co nám říká.“