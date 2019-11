"Není možné, aby unijní země využívala výhod schengenského prostoru a zároveň se zdráhala dělit se o náklady, jak to dělají některé východoevropské státy," řekl Mitsotakis.

Podle něj EU v současnosti pohlíží na země, jako je Řecko, jako "na pohodlná parkoviště pro uprchlíky a migranty". "Už to nehodlám dál akceptovat... Evropa zatím strká v migrační politice hlavu do písku," dodal konzervativní politik, který v čele řecké vlády stanul po červencových volbách.

Za "frustrující" označil Mitsotakis postoj zemí EU - a obzvlášť těch z východní části bloku - k přijímání dětí, které do Řecka přišly bez doprovodu. "Máme takových dětí asi 4000. Je třeba se o ně starat ve skupinách o maximálně 25 dětech, ve velkém se to těžko řeší," řekl předseda vlády. "Víte, co se stane, když se o tyto děti nepostaráme ve vhodných institucích? Stanou se oběťmi vykořisťování. Zranilo by to Maďarsko nebo Polsko tak moc, kdyby přijaly stovku těchto dětí?" položil otázku Mitsotakis.

Řecko začátkem září vyzvalo všechny ministry vnitra EU, aby jejich země přijaly děti bez doprovodu z řeckých uprchlických táborů. Český ministr Jan Hamáček minulý týden Atény vybídl, aby poskytly seznam 40 konkrétních dětí bez doprovodu, které by Česko mohlo přijmout.

Na základě seznamu by poté české úřady podle něj prověřily, zda dotyčné děti nepředstavují bezpečnostní riziko. Hamáček upozornil, že podobnou žádost zaslal do Atén už loni v listopadu, nedostal ale odpověď.

Počet migrantů, kteří v poslední době připlouvají z tureckých břehů na řecké ostrovy se opět zvyšuje. Podle Mitsotakise je zjevné, že se Turecko pokouší vytvořit tlak na Evropu, a vynutit si tak ústupky.

Podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) přišlo do Řecka v letošním roce téměř 60.000 lidí. Většina migrantů připlula přes Egejské moře z Turecka. V táborech na řeckých ostrovech přebývá v současnosti v naprosto nevyhovujících podmínkách 35.000 migrantů, přičemž kapacita tam je pouze pro 7000 lidí.