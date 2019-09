Nejhorší exploze v dějinách Slovenska: Soud vynesl tresty za tragédii z roku 2007

Exploze ve VOP Nováky, kde se likvidovala munice, byla 2. března 2007 do té doby největší průmyslovou tragedií v novodobých dějinách Slovenska. Výbuch poničil budovy závodu a vzniklá tlaková vlna poškodila okna v okruhu několika kilometrů.

zdroj: YouTube

Obžalovanému bývalému generálnímu řediteli podniku Jozefu Berákovi soudkyně uložila tříletý trest vězení, který mu odložila na zkušební lhůtu pěti let. Stejný trest ale s kratší zkušební dobou vyměřila také někdejšímu výrobnímu řediteli firmy Jánu Laurovi. Oba by se zároveň měli omluvit rodinám obětí exploze. Bývalého technického ředitele i bezpečnostního technika firmy soud zprostil obžaloby, a to kvůli pochybnostem o jejich vině.

Prokuratura v případu obžalovala celkově pět osob už v roce 2010. Tvrdila, že museli vědět o riziku exploze, a to kvůli množství výbušného materiálu a jeho nesprávnému skladování. Jeden z obžalovaných před dvěma lety zemřel. Soudní líčení se táhlo i kvůli vypracování znaleckého posudku a dodatečným výslechům svědků.

Po explozi se VOP Nováky, který se zabýval hlavně likvidací a opravami munice, výrobou ručních granátů a cvičného střeliva, dostal do finančních potíží. V roce 2012 Slovensko vypsalo tendr na dvacetiletý pronájem společnosti. V soutěži uspěla společnost MSM Martin ze skupiny MSM Group, ve které většinový podíl kontroluje česká firma Czechoslovak Group podnikatele Michala Strnada.