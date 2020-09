"Nejsme mafiánským státem." Čaputová se ohradila proti článku v Die Welt

"Můžeme mít jiné právní názory, ale rozhodnutí soudu je hodné respektu," řekla Čaputová po neformální schůzce s premiérem Igorem Matovičem a předsedou parlamentu Borisem Kollárem prezidentka, která před vstupem do politiky sama byla právničkou. Připomněla, že jde teprve o rozsudek soudu první instance a že "na druhém stupni to může dopadnout úplně jinak".

"Jsme země, kde se občas objeví mafiánské praktiky, ale podle mého názoru nejsme mafiánským státem," řekla Čaputová v reakci na článek v Die Welt, jehož autor nazval rozsudek v případě vraždy Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírové za skandální. Prezidentka uznala, že je skutečností, že Slovensko čelí odhalení týkající se například korupce na vysokých místech, včetně justice. Dodala, že je dobře, že se tak děje, že se takové případy vyšetřují, a věří, že bude vyvozena zodpovědnost.

Specializovaný trestní soud, který sídlí v Pezinku u Bratislavy, svůj čtvrteční verdikt odůvodnil tím, že nebyl předložen žádný přímý důkaz, který by Kočnera z objednávky Kuciakovy vraždy usvědčoval. Obžaloby zprostil i Alenu Zsuzsovou, jež podle žalobce zločin zprostředkovala. Do vězení tak na 25 let poslal pouze Tomáše Szabóa, který byl podle žalobce vrahovým pomocníkem a kterému senát uložil 25 let vězení. Kočner dostal jen peněžitý trest za nedovolené ozbrojování. Prokurátor proti rozsudku podá odvolání, nejsledovanějším případem v novodobých dějinách Slovenska se tak bude zabývat nejvyšší soud.