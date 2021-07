Některé evropské deníky odmítly otisknout inzerát podepsaný Orbánem. MF DNES ho vydala

Jednostránková inzerce prezentuje návrhy Maďarska týkající se evropské sedmadvacítky. Text s titulkem "O budoucnosti Evropské unie" má sedm bodů, ve kterých se mimo jiné uvádí: "V Bruselu se buduje superstát, k němuž nikdo nedal mandát. Říkáme ne evropskému impériu." Dále se staví proti užší evropské integraci a varuje před "nebezpečnými výzvami" v podobě masové migrace a pandemie. "Ukázalo se, že Evropský parlament je slepou uličkou: zastupuje pouze své ideologické a institucionální zájmy. Je třeba posílit úlohu národních parlamentů," uvádí inzerát zakončený Orbánovým podpisem.

Šéfredaktor deníku The Times of Malta, který se rozhodl inzerát neotisknout, ve čtvrtek podle Reuters uvedl, že Orbánova vláda "vyhlásila válku maďarskému svobodnému tisku". "Nebudeme nečinně přihlížet, jak toho využívá jinde," prohlásil šéfredaktor Herman Grech. Prostor této inzerci odmítl poskytnout také belgický list De Standaard, který místo toho zveřejnil svou celostránkovou inzerci v barvách duhy, tedy symbolu práv komunity LGBT (leseb, gayů, bisexuálů a transgenderových osob). "Drahý Viktore Orbáne, zákony by nikdy neměly odlišovat lásku od lásky," píše se v reklamě. Šéfredaktor deníku pak označil za "hrubé porušování lidských práv" maďarský zákon dotýkající se homosexuálů.

Jeden z největších švédských listů Dagens Nyheter přistoupil k inzerci obdobně. Místo její publikace požádal o rozhovor s maďarským ministerským předsedou, uvedl jeho šéfredaktor Peter Wolodarski na twitteru. Reklamu neotiskly ani dva belgické listy La Libre Belgique a De Morgen.

Inzerce se podle Reuters naopak objevila ve francouzském deníku Le Figaro, španělském listu ABC, dánském Jyllands-Posten a české MF DNES. Maďarská vláda agentuře Reuters nesdělila, kolik médií s inzerátem oslovila a kolik z nich souhlasilo s jeho otištěním. "Inzerát je pro nás způsob, jak jasně a jednoduše sdělit to, co si myslíme, že je správné pro budoucnost EU," řekl agentuře mluvčí kabinetu.

Na euroskeptika Orbána, jehož příští rok čekají parlamentní volby, se minulý týden na summitu EU snesla kritika od mnoha evropských lídrů kvůli nedávno schválenému zákonu, jenž v Maďarsku zakazuje mezi mladými lidmi šíření materiálů zobrazujících homosexualitu nebo změnu pohlaví. Kabinet pod vedením konzervativního premiéra tvrdí, že se tak snaží chránit děti. Kritici oponují, že stigmatizuje komunitu LGBT.

Je to přitom poslední z řady sporů mezi EU a Budapeští, mezi něž patří například rozličné pohledy na přístup k uprchlíkům. Europoslanci, Evropská komise i některé členské státy EU rovněž dávají dlouhodobě najevo obavy, že Orbánova vláda v Maďarsku omezuje nezávislost justice, médií či akademické svobody. Budapešť námitky odmítá.