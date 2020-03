Někteří Italové po ohlášení karantény vyrazili na nákupy, zároveň se šíří heslo #iorestoacasa

Italský premiér Giuseppe Conte mezitím podepsal dekret, na jehož základě ode dneška v celé zemi platí tvrdá omezení pohybu i zákaz hromadných akcí včetně svateb a pohřbů. Plošná karanténa je naplánována do 3. dubna.

"Budoucnost Itálie je v našich rukách. Přiložme všichni ruku k dílu, učiňme jisté oběti pro společné dobro. V sázce je zdraví našich blízkých, našich rodičů, našich dětí, našich prarodičů," uvedl předseda vlády v twitterovém příspěvku zveřejněném krátce před půlnocí. Ke vzkazu připojil fotografii, na níž podle všeho podepisuje příslušný dekret, a heslo #iorestoacasa ("já zůstávám doma").

Někteří lidé ovšem naopak vyrazili nakupovat zásoby. "V Římě, v Neapoli i v Turíně se u non-stop supermarketů utvořily dlouhé fronty: lidé stojí venku s vozíky a čekají, než na ně přijde řada. Prodavači kontrolují provoz, povolují vstup jen po malých skupinách, nařizují bezpečnostní rozestupy u pokladen a používání rukavic v oddělení s ovocem a zeleninou," popsala scény z pondělního večera ANSA. V Palermu museli kvůli rvačce lidí čekajících na nákup zasahovat policisté.

Italské obchody nicméně mohou zůstat otevřené i při nových pravidlech proti šíření koronaviru. Podmínkou je podle agentury Reuters to, aby personál zajistil metrové rozestupy mezi zákazníky. Menší obchody jsou zavřené již od víkendu. Obchody s potravinami můžou mít otevřeno 24 hodin denně.

"Nový dekret předpokládá možnost vyjít z domu a nakoupit si," doplňuje ANSA. Složitější to bude s delšími cestami, které budou povolovány pouze kvůli práci a při závažných zdravotních či osobních důvodech. Ty mají lidé prokazovat prohlášením v podobě vyplněného formuláře ministerstva vnitra. Pokud se ukáže, že v něm podali nepravdivé vysvětlení, hrozí jim peněžitý trest i vězení.

Provoz hromadné dopravy v Itálii nebude zastaven, premiér Conte nicméně apeloval na obyvatele, aby z domovů vycházeli co nejméně. Toto poselství, jakož i další pravidla mimořádného stavu, nyní šíří mimo jiné amplióny policejních aut v ulicích italských měst.

This was sent to me by a friend from Naples, Italy. The “protezione civile” (civil protection service) has been sending cars (even late at night) with loud speakers urging residents to stay indoors and not leave the house unless it’s absolutely necessary. #coronavirus pic.twitter.com/0F6W460xcQ