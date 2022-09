Někteří ministři zdravotnictví se obávají další uprchlické vlny z Ukrajiny s příchodem zimy

Situaci na Ukrajině popsal například polský ministr Adam Niedzielski, který zemi navštívil v pátek. Mluvil také s ukrajinským ministrem Viktorem Ljaškem, který dnes více než půl hodiny on-line hovořil ke shromážděným ministrům. "Jeho očekávání od nadcházející zimy jsou velmi špatná. Očekává, že ceny energií a plynu by mohly vést k dalšími nárůstu počtu uprchlíků ze země," uvedl polský ministr. Nemožnost vytápět svá obydlí může vést u Ukrajinců také ke vzniku velkého množství nemocí.

Podobně varoval před další vlnou také rakouský ministr zdravotnictví a sociálních věcí Johannes Rauch. Situace na Ukrajině je prioritou také pro evropskou pobočku Světové zdravotnické organizace (WHO). Její šéf Hans Kluge, který Ukrajinu od začátku války třikrát navštívil, poděkoval českých občanům za obrovskou solidaritu. "Mým apelem je nenechat tuto solidaritu ustat a pokračovat, protože válka bohužel nevykazuje žádné známky de-eskalace," řekl.

Náměstek Dvořáček po poledni potvrdil, že ministři se očekáváním další uprchlické vlny zabývali. "Členské země očekávají koordinovanou podporu zemí, které uprchlíky přijímají, od Evropské komise," řekl. Do Česka přitom stále míří tisíce nových uprchlíků každý týden, za sedm dní do 4. září jim bylo vydáno 4300 víz dočasné ochrany.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) v pondělí uvedl, že se bude projednávat možné prodloužení dočasné ochrany pro ukrajinské uprchlíky. V současné době takzvané vízum strpění platí jeden rok, prvním příchozím uprchlíkům by tak končilo na konci února. Návrhem se podle Rakušana bude zabývat Evropská komise. Celkem ČR vydala těchto víz přes 424.000, část lidí pokračovala do jiných zemí EU a část už se vrátila do vlasti.