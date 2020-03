Někteří politici SPD chtějí přerozdělení uprchlíků z řeckých hranic

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

V německé koalici konzervativní unie CDU/CSU a sociální demokracie (SPD) kancléřky Angely Merkelové panují odlišné názory na to, jak se postavit ke krizi na turecko-řecké hranici, kde se shromáždily tisíce uprchlíků, kteří chtějí do zemí Evropské unie. Zatímco někteří politici SPD jsou pro jejich přerozdělení v rámci EU, zástupci Merkelové CDU to odmítají.