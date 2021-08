Němci za očkování mohou dostat klobásu zdarma a využívat slevy

Debatuje se také o přímých finančních odměnách, které by zemi usnadnily cestu ke kolektivní imunitě. K jejímu získání je potřeba mezi 83miliony obyvatel Německa dosáhnout proočkovanosti populace ve výši 85 procent, jak prohlašuje kancléřka Angela Merkelová. Aktuálně dostalo nejméně jednu dávku 62 procent lidí.

V první polovině roku nemělo Německo o zájemce o očkování nouzi, problémem byl všeobecný nedostatek vakcín. To se nyní změnilo, látky je nadbytek, ale zájem opadá. Jedním z průkopníků, jak situaci změnit, se stal jihodurynský Sonneberg. Tamní očkovací centrum každý pátek k vakcíně nabízí zdarma bratwurst, grilovanou klobásu populární v celém Německu.

Nabídka bezplatné klobásy se nejprve na internetu stala terčem vtipů a zřejmě jen málokdo z diskutérů očekával, že kvůli grilované uzenině bude ve vakcinačním středisku nával. Ale opak se stal pravdou. Před týdnem v pátek se akce zúčastnilo 434 lidí. "Běžně máme zhruba 150 a v nejlepších dnech do 180 lidí," řekla ČTK Luisa Ihleová z durynského svazu lékařů se smlouvami se zdravotními pojišťovnami (KVT), který imunizaci spoluorganizuje.

"Protože jsme díky akci takřka ztrojnásobili vakcinační průměr, považujeme ji přirozeně za obzvláště přínosnou a úspěšnou," uvedla Ihleová. "Velká odezva nás také zaskočila, protože bratwurstové očkování mělo větší ohlas než naše jiné akce," doplnila. KVT mimo jiné v Sömmerdě nedaleko Erfurtu zorganizoval noční očkování, které využilo 195 lidí, vyslal rovněž mobilní očkovací tým, který cestuje po Durynsku a lidem nabízí vakcínu bez jakéhokoli objednání.

Spokojené je také durynské ministerstvo zdravotnictví, protože díky medializaci takových akcí se zájem zvyšuje a do této spolkové země za vakcínou jezdí lidé i z jiných částí Německa. "Každý kreativní nápad a akce, které pomohou zvýšit proočkovanost a díky kterému se více lidí odhodlá nechat se imunizovat, jsou u nás vítány," řekla ČTK mluvčí durynského ministerstva zdravotnictví Silke Fliessová. Dodala, že podobné bratwurstové očkování připravují i další durynská vakcinační střediska.

Durynskem se v sousedním Sasku inspirovalo podkrušnohorské město Aue-Bad Schlema, což otevřeně přiznává jeho starosta Heinrich Kohl, který se sám postavil za gril. Ve čtvrtek si do místního kulturního domu pro očkování a klobásu přišlo zhruba 150 lidí a dalších 70 se předem nahlásilo na dnešek. Termín ale potřebný není.

Téma zvýšení zájmu o očkování je pro saské úřady aktuální, protože tato spolková země se čtyřmi miliony obyvatel vykazuje nejmenší proočkovanost v Německu. Institut Roberta Kocha uvádí, že k dnešku nejméně jednu dávku dostalo 52,5 procenta tamní populace. Na západě Německa je přitom podíl okolo 65 procent a v Brémách 71 procent. Německý červený kříž proto v Sasku tento měsíc spustil portál, přes který očkovaní získají slevy na oblečení, techniku, sportovní zařízení, potraviny nebo zájezdy.

"Je to mimořádné poděkování pro ty, kteří se rozhodnou vakcínou aktivně přispět do boje s pandemií," uvádí Německý červený kříž o slevách. Zájem byl od prvního okamžiku mimořádný, což se projevilo přetížením webové stránky.

S novinkou je spokojená také saská ministryně sociálních věcí Petra Köppingová, která má na starosti resort zdravotnictví a boj s pandemií. "Je to poděkování všem, kteří se nechali očkovat a kteří prokázali solidaritu," řekla. "Akce přichází v pravý čas, protože je důležité, aby se nechalo naočkovat co nejvíce lidí, a co nejvíce se tak zabránilo vzestupu čtvrté vlny na podzim," dodala.

Podobné výhody jsou k mání i v jiných spolkových zemích. Například v Hesensku si očkovaní zájemci mohou objednat kytarové duo, které pro ně uspořádá soukromý domácí koncert. Za 90minutové vystoupení, které by stálo 500 euro (12.700 korun), dostanou očkovaní pětinovou slevu.

V Německu se rovněž vedou debaty, zda by více než slevy či klobásy zdarma nepomohlo vyplácení hotovosti očkovaným. Ekonomka technologického institutu KIT v Karlsruhe Nora Szechová vypracovala studii, podle které by odměna 500 eur (12.700 korun) zajistila Německu až 90procentní proočkovanost. "Náš výzkum ukázal, že ochota nechat se očkovat se pohybuje bez bonusu těsně na 70 procentech a s odměnou 100 eur (2540 korun) na 80 procentech. Za 500 eur by dosáhla takřka 90 procent," uvedla Szechová.

Szechová a také další zastánci odměn za očkování se odkazují na ekonomický institut Ifo, který v lednu vypočítal, že každá dávka očkování má v letošním roce přínos pro společnost v hodnotě 1500 eur (38.100 korun).

Ne všichni se ale k finančním odměnám staví pozitivně. Zdravotní expertka sociální demokracie Sabine Dittmarová řekla, že zdraví není loterie a že stát musí spíše lépe vysvětlovat přínosy imunizace. Také z Křesťanskodemokratické unie kancléřky Angely Merkelové se ozývají hlasy, že pro očkování se lidé musí rozhodnout dobrovolně a ne pod vidinou finančních výhod.