Němcům chce ministr financí kvůli inflaci snížit daně o 10 miliard eur

Aktualizováno 11:28 — Autor: ČTK

Němci by v nadcházejícím roce mohli na daních ušetřit asi 10 miliard euro (244,3 miliardy Kč), z čehož by těžilo na 48 milionů lidí. Dnes to oznámil německý ministr financí Christian Lindner, který představil své plány na vyrovnání dopadů vysoké inflace. Další výhody budou mít rodiče s dětmi, neboť Lindner chce navýšit plošné příspěvky na děti.