Německá exkancléřka Merkelová odmítla nabídku stát se poradkyní OSN

Globální veřejné statky by měly sloužit všem obyvatelům světa bez ohledu na státní hranice. Může jimi být třeba ozonová vrstva, ale v závislosti na definici také mezinárodně platné předpisy, například v bezpečnosti letectví či globálním obchodu. OSN usiluje o to, aby jako globální veřejný statek byla vnímána i vakcína proti covidu-19.

Plánovaný poradní orgán pro globální veřejné statky se sídlem v New Yorku je jedním ze stěžejních projektů Guterresovy zamýšlené reformy OSN v jeho druhém funkčním období, které zahájil na začátku ledna. Podle Guterrese pandemie covidu-19 poukázala na velké nedostatky v mezinárodní spolupráci.

"Požádám poradní radu vedenou bývalými hlavami států a předsedy vlád, aby určila globální veřejné statky a další oblasti společného zájmu, kde je nutnost zlepšení správy věcí veřejných nejnaléhavější," uvedl ve své loňské zprávě o chystaných změnách v OSN.

Merkelová stála v čele německé vlády šestnáct let, od 22. listopadu 2005 do 8. prosince 2021. V loňských volbách do Spolkového sněmu již nekandidovala. Svůj odchod do politického důchodu oznámila před třemi lety a při té příležitosti prohlásila, že se "nebude ucházet o žádné další politické funkce". Její směřování po odchodu z kancléřské funkce se těší značnému zájmu nejen německých médií.