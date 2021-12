Německá očkovací komise podle jejího šéfa s doporučeními postupovala pomalu

STIKO, která je součástí Institutu Roberta Kocha (RKI), německého úřadu pro potírání a prevenci chorob, v poslední době čelí kritice, že své posudky vydává s výrazným zpožděním oproti srovnatelným zahraničním institucím.

"Určitá rozhodnutí komise z dnešního pohledu přišla pozdě," řekl Mertens v rozhovoru, který ARD odvysílá dnes večer. "S posilovací dávkou by bylo výhodnější začít dříve," uvedl. Doporučení komise jsou sice právně nezávazná, ale německá vláda i spolkové země se jimi většinou důsledně řídí. Také německá veřejnost vnímá STIKO jako určující instituci pro očkování.

Třetí dávku vakcíny proti covidu-19 až do poloviny listopadu STIKO doporučovala jen seniorům nad 70 let a zdravotníkům, zatímco ministr zdravotnictví Jens Spahn již předtím vyzýval k přeočkování všech nad 60 let. V té době už Sasko z vlastního rozhodnutí třetí vakcínu nabízelo všem starším 18 let.

Podobně zdrženlivě STIKO postupovala i s doporučením vakcín pro děti starší 12 let. Do poloviny srpna podporovala jen imunizaci mládeže s vybranými zdravotními problémy, ačkoli politici se dlouhodobě vyslovovali pro plošné očkování mládeže. Komise čelila i výtkám za pozdní doporučení k všeobecné vakcinaci těhotných, které udělila v polovině září.

K váhavému postupu řekl Mertens, že komise nejprve určuje, jaké podklady pro rozhodnutí potřebuje, poté si data vyžádá a následně o doporučení jedná. Podle Mertense ale část odpovědnosti nesou i politici, kteří nechávali STIKO osamocenou. "V době pandemie by se zcela jistě využilo lepší personální zabezpečení," řekl Mertens. S takovým hodnocením ale nesouhlasí Spahn, podle kterého Mertens při společných pravidelných jednáních o posílení personálního stavu nežádal.