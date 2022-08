Německá policie zadržela za týden 49 migrantů přijíždějících z ČR

— Autor: ČTK

Německá policie zadržela za posledních sedm dní v bavorském příhraničním městě Furth im Wald 49 migrantů, kteří se snažili do země dostat z Česka. Neměli řádné povolení pro vstup na německé území, informovala Spolková policie v tiskové zprávě. Drtivou většinu migrantů vrátili policisté do Česka. Desítky lidí bez povolení ke vstupu do Německa odhalily příhraniční kontroly i v předchozích týdnech.