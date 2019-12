Německá SPD se propadá. I s novými předsedy má 11 procent

Sociální demokraté, kteří v posledních letech procházejí těžkou krizí, si koncem listopadu v celostranickém referendu do svého čela vybrali poslankyni Saskiu Eskenovou a exministra financí Severního Porýní-Vestfálska Norberta Waltera-Borjanse. Volbu dvojice nepříliš známých politiků v pátek posvětil sjezd SPD.

Podle průzkumu společnosti Forsa, který se uskutečnil mezi 2. a 6. prosincem, ale zatím duo politiků SPD moc hlasů nepřineslo. Naopak, sociální demokracie oproti průzkumu z předchozího týdne ztratila tři procentní body. V průzkumech ostatních společností se v poslední době sociální demokraté pohybovali mezi 13 až 15 procenty.

Šéf Forsy, která se ptala přes 2500 lidí, si další pokles SPD vysvětluje mimo jiné tím, že výběr nových předsedů ukázal, jak málo možných lídrů strana má. Větším důrazem na tradičně levicová témata podle Manfreda Güllnera navíc SPD jen těžko bude získávat voliče, kteří od ní přešli k Zeleným.

Výrazně lépe na tom s 28 procenty jsou CDU/CSU a s 22 procenty také Zelení. Kdyby se nyní uskutečnily parlamentní volby, zaostala by SPD i za pravicově populistickou až radikální AfD se 14 procenty. Do parlamentu by se dostali ještě svobodní demokraté (FDP) s devíti procenty a Levice s osmi.