Německá univerzita vypsala stipendia za nicnedělání

Hamburská Vysoká škola výtvarného umění (HFBK) bude šampiony v zahálčivosti hledat na popud jednoho z vyučujících, Friedricha von Borriese, který chce s jejich pomocí zkoumat přínosy lenosti a nicnedělání pro společnost. Zájemci tak musejí popsat, co přesně v rámci projektu nebudou dělat a jak dlouho a jaký význam ukončení dané činnosti bude mít.

"Nichts zu tun ist nicht einfach. Das ist auch eine Leistung."



Friedrich von Borries über das "Stipendium für Nichtstun" der @HFBKHamburg:



"Es ist ein Denkimpuls: Wo kann ich von der Prägung ablassen, Erfolg zu haben und mehr zu erreichen? https://t.co/3d4YlBP0xa@dlfkultur — Axel Rahmlow (@AxelRahmlow) August 20, 2020

"Jde mi o to opustit nekonečnou spirálu výkonu, dostat se ven z kolečka, v němž jako křečci běháme," citovala von Borriese stanice Deutsche Welle. "Pokud chceme žít ve společnosti, která spotřebovává méně energie a méně plýtvá zdroji, pak nemáme správně nastavené hodnoty," dodal.

"Může to být manažer, který se rozhodne na schůzích nemluvit, nebo třeba člověk, který přestane jezdit autem," popsal kýžený typ uchazeče pedagog. Přihlášku si může podat kdokoli, a to až do 15. září. Jen musí počítat s tím, že se později stane jednou ze součástí chystané výstavy, která se bude v Hamburku konat příští rok.