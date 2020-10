Německá vláda chce zavřít restaurace a omezit shromažďování

Restaurace a podobná zařízení, která budou uzavřena, budou moci podle vládního návrhu prodávat jídlo s sebou. Zakázáno by mělo být podle vlády také přenocování turistů v Německu; ubytování by měla být poskytována pouze z nutných důvodů.

Spolková vláda rovněž navrhne uzavření divadel, operních domů a koncertních síní, jakož i kin, zábavních parků či veletrhů. Provoz by měly ukončit bazény, fitness studia a další veřejná a soukromá sportovní zařízení. Opatření by se také mělo dotknout amatérských sportovních soutěží.

Porušení zmíněných nařízení by mělo být trestáno, uvádí se v návrhu, z něhož cituje agentura DPA. V zemi se za poslední týden téměř zdvojnásobily přírůstky nově nakažených, Merkelová se však chce podobně jako lídři dalších evropských států vyhnout kompletní uzávěře, která by mohla ohrozit křehkou obnovu ekonomiky.

Otevřené tak mají zůstat školy, školky a obchody, kde ale budou muset být dodržována přísná hygienická opatření. Vstup na tato místa by měl být řízen tak, aby se netvořily fronty. Uzavírka by se neměla dotknout ani kadeřnictví, naopak kosmetické a tetovací salony by měly provoz přerušit.