Německá vláda nadále nevylučuje, že Navalnyj byl otráven

"Nadále existuje vážné podezření z otravy," řekl podle Deutsche Welle Seibert, který o tomto podezření hovořil již v pátek. "Je ale potřeba počkat na to, co zjistí lékaři," dodal dnes.

The German government believes Russian opposition politician Alexey @navalny was likely the target of a poison attack.



Angela Merkel's spokesman (@RegSprecher) says Navalny needs protection. 👇#Navalny #Навальный pic.twitter.com/M37lgyewuJ