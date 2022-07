Německá vláda s Mnichovem se přou o placení účtů za červnový summit G7

To, že spor o peníze bude nevyhnutelný, naznačila už tisková konference bavorského premiéra Markuse Södera po odjezdu státníků z Elmau. "Bavorsko ukázalo, že summity umí," řekl Söder. Jedním dechem ale dodal, že teď je ale čas s jejich hoštěním přestat, přinejmenším pro dohlednou budoucnost.

Na zámku Elmau s působivým výhledem na horské štíty bavorských Alp jednali šéfové států a vlád zemí G7 nejen letos, ale také v roce 2015. Další pořadatelství summitu této skupiny na Německo připadne v roce 2029. A Söder již řekl, že místo tradičních bavorských horských ostrostřelců a krojů by zahraniční hosté příště rádi viděli třeba námořnický či hornický folklor. Jasně tak poukázal na to, že spolková vláda by měla dějiště vrcholné schůzky hledat spíše na severu Německa.

Organizace summitu s sebou totiž nese značná omezení pro místní obyvatele, riziko řádění radikálních odpůrců globalizace a také nemalé finanční náklady. Spolkové ministerstvo financí na žádost postkomunistické Levice uvedlo, že spolkovou vládu summit a předsednictví G7 stálo nejméně 113,5 milionu eur. Levice tuto částku označila za obrovské peníze, které posloužily kancléři Olafu Scholzovi k osobní propagaci.

Jen Spolkový tiskový úřad vyčlenil na summit 30 milionů eur (731,4 milionu Kč), ze kterých zhruba dvě třetiny připadly pořadatelské agentuře, další peníze stály pronájem tiskového střediska, tlumočení či dodržování hygienických pravidel kvůli dosud neskončené pandemii nemoci covid-19.

Jádrem sporu se ale stává položka s asi 50 miliony eur (1,2 miliardy Kč) na paušální náklady. A právě z ní by měly Bavorsko a také ostatní německé regiony, které s organizací pomáhaly, příspěvek za summit dostat. Suma pro paušální náklady je ale výrazně nižší než 188 milionů eur, se kterou počítalo jen Bavorsko.

Bavorsko uvádí, že kvůli zajištění bezpečnosti organizovalo 18.000 policistů, postavilo 16 kilometrů plotů, zapečetilo desítky tisíc kanalizačních poklopů a uzavřelo vzdušný provoz v okolí zámku. V městě Garmisch-Partenkirchen nedaleko Elmau navíc vznikly z 260 obytných kontejnerů policejní a justiční středisko s nepřetržitým provozem a také přistávací plocha pro vrtulníky, která byla jen kvůli summitu dočasně vyasfaltována.

Ke sporu o peníze Söder před několika dny řekl, že spolková vláda chce Bavorsku proplatit jen asi čtvrtinu nákladů, což označil za neférové. Kolik peněz Bavorsko skutečně dostane, jasné ještě není, protože podle spolkového ministerstva financí se o věci dál vyjednává. Jisté ale je, že to nebude stoprocentní pokrytí nákladů, jak se z bavorské vlády ozývá.

Plnou náhradu ovšem Bavorsko za summit nedostalo ani v roce 2015, kdy Křesťansko-sociální unie (CSU) nynějšího bavorského premiéra Södera byla spolu se sesterskou Křesťanskodemokratickou unie (CDU) hlavním německým vládním uskupením. Tehdy Bavorsko vyčíslilo svůj účet za summit G7 na 133 milionů eur (3,2 miliardy Kč), ale od spolkové vlády dostalo paušálně 40 milionů eur (976 milionů Kč).