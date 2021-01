Německá vláda varuje před "temným mrakem" mutací

Vládu znepokojuje především "britská" mutace B.1.1.7. Šéf kancléřství Helge Braun v nedělním diskusním pořadu televize ARD řekl, že tato mutace i v Německu "převezme vedení". "Nyní jsme ve velmi obtížné situaci," poznamenal Braun.

Seibert dnes konstatoval, že počty případů infekce a pacientů s covidem-19 na jednotkách intenzivní péče klesají; za poslední den dostal RKI od úřadů hlášení o 6729 nových případech, což je méně než v České republice. Zatímco v Německu žije na 83 milionů lidí, Česko má necelých 11 milionů obyvatel.

"To jsou pro nás všechny v této druhé vlně první úspěchy," řekl Seibert. "Zároveň tu máme velké a velmi reálné nebezpečí, že se mutace viru i u nás, jako v jiných zemích, bude stále více prosazovat a že by čísla mohla opět velmi prudce stoupnout," varoval. "Musíme co nejrychleji dospět k výrazně nižším infekčním číslům," dodal Seibert. Špatné by podle něj bylo sejít nyní ze správné cesty.

V Německu se v současné době debatuje o případném uvolňování protikoronavirových opatření, ale minulý týden se německá kancléřka Angela Merkelová dohodla s premiéry spolkových zemí na prodloužení celostátní uzávěry do 14. února, a to i s ohledem na nebezpečí vysoce nakažlivých variant koronaviru.

Podle RKI bylo dosud v Německu hlášeno 51 výskytů "britské" mutace koronaviru (B.1.1.7) a 19 případů "jihoafrické" varianty (B.1.351). Jenom na klinikách společnosti Vivantes v Berlíně byla britská mutace prokázána u 24 pacientů, z toho u 22 v Humboldtově klinice na severu metropole. Jeden případ už hlásí i známá berlínská univerzitní klinika Charité.