Německá vláda vnímá připojení zemí západního Balkánu k Evropské unii jako prioritu

"Je důležité dát signál důvěry a naděje, že tento přístupový proces je Evropskou unií chtěný a braný vážně a že má reálnou šanci, pokud se všichni budou snažit," řekl podle Reuters Scholz, který vystoupil před novináři společně s kosovským premiérem Albinem Kurtim.

Ve světle ruské invaze na Ukrajinu vyvstalo sblížení Černé Hory, Srbska, Albánie, Severní Makedonie, Kosova a Bosny a Hercegoviny s Evropskou unií jako palčivá potřeba, poznamenala agentura Reuters.

Zrychlit proces přijetí do Evropské unie se od začátku invaze pokusily i Ukrajina a Moldavsko. Vyvolaly tak otázky, zda by jejich připojení mělo být uspíšeno, nebo zda by měly tyto dvě země čekat, až na ně přijde řada po balkánských státech. Členské země včetně Německa zastávají názor, že přístupový proces Ukrajiny by neměl být zkrácen.

"Ukrajina je v srdcích všech, kdo chtějí mír a demokracii, protože se v ní odehrává ničím nevyprovokovaná a neospravedlnitelná válka. Ale domnívám se, že (šanci na přijetí) musejí mít jak Ukrajina, tak západobalkánské země," řekl dnes při setkání se Scholzem kosovský premiér Kurti.

Scholzova dvoudenní návštěva v jihovýchodní Evropě předchází summitu představitelů EU a západobalkánských zemí naplánovaného na 23. a 24. června. Dnes má Scholz kromě Kosova na programu návštěvu Řecka a Srbska, v sobotu bude pokračovat do Severní Makedonie a Bulharska.