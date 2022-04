Německá vláda zvýší s ohledem na válku výhled letošní inflace na 6,1 procenta

Podle dokumentu, na který odkazuje Reuters, očekává v příštím roce zmírnění tempa růstu spotřebitelských cen na 2,8 procenta.

Míra inflace v Německu v březnu vzrostla na 7,3 procenta a očekává se, že na této úrovni se udrží i v dubnu. Podobná míra inflace byla v Německu podle statistického úřadu Destatis naposledy na podzim v roce 1981.

Ceny se začaly zvyšovat už loni, přispívá k tomu zejména prudký růst cen zemního plynu a ropných produktů. Podle analytiků je na vině částečně rychlý odklon od fosilních paliv a letos také dopady ruské invaze na Ukrajinu.

Pro Němce je růst spotřebitelských cen dramatický, neboť země od roku 2012 nezažila inflaci v celoročním průměru nad dvě procenta. S vysokou mírou inflace se Německo potýkalo krátce po znovusjednocení, v roce 1992 činila pět procent a o rok později 4,5 procenta.

Reuters minulý týden s odkazem na zdroje napsal, že německá vláda se chystá snížit odhad růstu ekonomiky na letošní rok na 2,2 procenta, zatímco dosud počítala s růstem o 3,6 procenta. V příštím roce německá vláda očekává mírné zrychlení hospodářského růstu, a to na 2,5 procenta.

Spotřebitelské výdaje by letos podle zmíněného dokumentu měly vykázat růst o 9,7 procenta, což je o 0,6 procentního bodu více, než vláda předpokládala v lednu. V příštím roce by měly spotřebitelské výdaje růst pomaleji, a to tempem 4,8 procenta, uvádí dokument.