Německé firmy čekají, že restrikce potrvají do půlky září

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Německé firmy v průměru očekávají, že pandemická omezení budou trvat zhruba do poloviny září a že jejich podnikání se do normálních kolejí vrátí na konci letošního roku. Vyplývá to z dnes zveřejněného výzkumu institutu Ifo.