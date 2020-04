Německé ministerstvo spustilo bouři. Navrhlo, aby se hrál fotbal v rouškách

O dokumentu ministerstva informoval časopis Spiegel. Podle návrhu by měli hráči a rozhodčí během zápasů mít na obličeji roušky, jež vyhovují lékařským standardům. Pokud by některému z aktérů ústenka sklouzla, utkání by muselo být okamžitě přerušeno. Roušky by si museli hráči a sudí měnit po každých 15 minutách.

První reakce z fotbalového prostředí byly podle očekávání odmítavé. "Jeden sprint s rouškou se možná zvládnout dá, ale ne tři nebo čtyři. To by byl s přísunem vzduchu docela problém. Pro fotbal tohle nepřichází v úvahu," uvedl sportovní ředitel Lipska Markus Krösche.

Podobně kritičtí byli trenéři a hráči. "Povinnost nosit roušku nepovažuju v profesionálním fotbale za reálnou," uvedl kouč Düsseldorfu Uwe Rösler. "S rouškou? To nejde. Viděl jsem tu zprávu na mobilu a hned jsem ji zavřel. Pro mě je to nepředstavitelné," řekl záložník Wolfsburgu Maximilian Arnold.

Varianta s rouškami při sportu se nelíbí ani některým odborníkům. "S ústenkou proti nákaze nemůžete delší dobu sportovat, protože budete mít výrazné problémy s dýcháním. A jiná rouška, která jen tak volně vlaje před obličejem a v souboji ji můžete ztratit, ničemu nepomáhá," řekl ředitel virologického institutu v Essenu Ulf Dittmer.

Mluvčí ministerstva uvedla, že společně se zástupci ligy úřad hledá praktická řešení, jak umožnit rozběhnutí soutěže. O restartu ligy nicméně ministerstvo práce rozhodovat nebude. Německá bundesliga je přerušena zatím do konce dubna a není jasné, kdy znovu začne. Kancléřka Angela Merkelová by měla mimo jiné o tomto tématu jednat s ministerskými předsedy spolkových zemí 30. dubna, konference se ale podle posledních zpráv možná bude konat až o týden později.