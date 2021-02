Německé ministerstvo vnitra rozšíří výjimku pro pendlery

"Ochrana zdraví má nejvyšší prioritu. Epidemická situace nyní vyžaduje na hranicích důsledná opatření," řekl německý ministr vnitra Horst Seehofer. Na základě jednání s premiéry Saska a Bavorska Michaelem Kretschmerem a Markusem Söderem se ale rozhodl opatření vůči pendlerům uvolnit. "Pro pendlery v důležitých oborech by měla možnost vstupu (do Německa) zůstat zachována. Postupujeme pragmaticky tam, kde to je možné," dodal.

Německo kvůli přísnějšímu hodnocení Česka výrazně zkomplikovalo podmínky vstupu. Na základě celoněmeckého rámcového nařízení dostali výjimku jen zdravotníci. Sasko v pátek rozhodlo, že vlastním zemským nařízením na seznam výjimek přidá ještě pracovníky v zemědělství, zejména v živočišné výrobě. Bavorsko se rozhodlo pro volnější přístup s tím, že budou moci dojíždět všichni pendleři, které zaměstnavatel označí za nezbytné.

Agentura DPA v sobotu napsala, že spolková vláda měla k volnějšímu přístupu Bavorska výhrady, proto chtěla formulaci v bavorském nařízení zúžit. Nakonec se ale dohodla na kompromisu, že o důležitosti profesí rozhodnou zaměstnavatelé společně s okresními úřady. O této dohodě v sobotu informovalo na twitteru české ministerstvo zahraničí, dodávalo ale, že zpráva je zatím neoficiální.

Dnes spolkové ministerstvo vnitra sdělilo, že dohoda vedle Bavorska zahrnuje i Sasko. Saskou vládu dnes vyzvala místní pobočka odborů DGB, aby při udělování výjimek z karantény postupovala jako Bavorsko.