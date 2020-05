Německé prostitutky chtějí zpět do práce, předložily nový hygienický plán

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Do složité finanční situace se kvůli omezením, k nimž vedl koronavirus, dostala značná část německých prostitutek. Usilují proto o co nejrychlejší návrat do práce. Aby to bylo možné, předložily nový hygienický plán, který počítá například se sexem maximálně ve dvou nebo vždy nasazenou ochranou úst a nosu. V rozhovoru s ČTK to řekla Susanne Bleierová Wilpová z německého Svazu pro erotické a sexuální služby.