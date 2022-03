Německo bude i přes kritiku regionů pokračovat v rozvolňování karantény

"Je jasné, že spolkové země si přejí více," řekl Scholz. Německý parlament bude v pátek hlasovat o úpravě protiepidemického zákona, která zavede dva pilíře ochrany. Prvním bude ponechání roušek v MHD a v zařízeních, která pečují o rizikové osoby, což jsou senioři a lidé se sníženou imunitou. Druhým krokem bude možnost vyhlášení ohnisek infekce, kde budou platit zostřená hygienická opatření a kde může být vstup do obchodů, institucí či jiných zařízení omezen jen na očkované, uzdravené, případně testované.

Úprava protiinfekčního zákona je nezbytná, v opačném případě by restrikce automaticky skončily k 19. březnu. Scholz poukázal, že regionální parlamenty budou moci podle nové úpravy vyhlašovat ohniska. Takové řešení se ale regionům nelíbí, protože to nepovažují za udržitelné.

I přes stanovení 20. března jako data rozvolnění ale nynější omezení neskončí, spolkové země totiž mají možnost využít přechodné období až do 2. dubna. Učinilo tak mimo jiné Sasko a Bavorsko, které sousedí s Českem.

Berlínská primátorka Franziska Giffeyová naznačila, že jako ohnisko by bylo možné vyhlásit celou spolkovou zemi a ne jen třeba okres. V takovém případě by pak omezení pokračovala.

Německo za poslední den zaznamenalo 294.931 nových případů infekce, sedmidenní incidence dosáhla rekordní hodnoty 1651 případů na 100.000 obyvatel. To na tiskové konferenci zmínil i Scholz. "Pandemie není pryč a incidence stoupá," řekl. "Dobrou zprávou ale je, že situace v nemocnicích není tak dramatická, jak by se očekávalo," uvedl. Podle kancléře je to i díky očkování. Dodal, že všeobecná očkovací povinnost, o které jedná Spolkový sněm, je nezbytná.