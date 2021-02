Německo bude kontrolovat hranici s Českem nejméně do 3. března

Němečtí policisté na hranicích dohlížejí na dodržování karanténních opatření, které Německo uvalilo na země považované za oblasti s výskytem nebezpečných mutací koronaviru. Na tomto seznamu je od 14. února také Česko s velkou částí Tyrolska.

Hraniční kontroly, ke kterým Německo z nařízení ministra vnitra Horsta Seehofera přistoupilo od 14. února, měly původně trvat deset dní. Již 16. února ale německá vláda nejméně do 3. března prodloužila nařízení, které dopravcům až na výjimky zakazuje do Německa přepravovat cestující ze zahraničních oblastí s nebezpečnými mutacemi koronaviru. Očekávalo se proto, že Německo prodlouží také hraniční kontroly, které na dodržování zmíněného nařízení a dalších karanténních opatření dohlíží.

Seehofer minulý týden ve čtvrtek na inspekci česko-saského hraničního přechodu Breitenau/Krásný Les řekl, že hraniční kontroly budou pravděpodobně pokračovat déle než deset dní. Uvedl, že délka kontrol bude záviset na epidemické situaci v Česku, která se podle něj nemění.

Do Německa nyní z Česka mohou cestovat pouze němečtí občané a lidé, kteří mají v Německu nahlášen pobyt nebo do země cestující z humanitárních důvodů. Takovými důvody jsou pohřeb či péče o člena rodiny. Všichni po příjezdu ale musí do karantény. Výjimku z karantény mají vybraní pendleři, především zdravotníci, pečovatelé či energetici, a také dopravci zboží.