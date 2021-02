Německo by letos mohlo mít přebytek vakcíny, hovořit o něm nechce

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Takřka 370 milionů dávek vakcín proti nemoci covid-19, které by v letošním roce mělo Německo získat, umožní Berlínu použít především preparáty nejúčinnější proti mutacím. I to může být jeden z důvodů, proč se Německo s 83 miliony obyvatel rozhodlo pořídit výrazně více preparátu, než kolik ho opravdu potřebuje. Německé ministerstvo zdravotnictví nechtělo o budoucím přebytku hovořit, na dotaz ČTK ale poukázalo na to, že Německo se účastní programu COVAX organizovaném Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Cílem tohoto programu je poskytnout očkování chudším zemím.