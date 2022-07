Německo by podle ministra mělo počítat s tím, že Rusko bude omezovat dodávky plynu

"Mohlo by to být racionální - udržet celkové ceny i ceny energií v Německu nahoře a zničit jednotu a solidaritu v zemi. Kdokoli se zdravým rozumem tuto variantu nemůže vyloučit," řekl německý ministr hospodářství. "Je patrný určitý vzorec a ten může vést k tomuto scénáři," dodal.

Šéf regulátora síťových služeb Müller vyzval majitele domů a bytů, aby si nechali zkontrolovat a seřídit plynové kotle a radiátory a maximalizovali jejich účinnost. "Údržba může snížit spotřebu plynu o deset až 15 procent," řekl v rozhovoru s německým vydavatelem novin a časopisů Funke Mediengruppe.

Podle šéfa Bundesnetzagentur by měli obyvatelé a majitelé nemovitostí využít 12 týdnů před nástupem chladného počasí k přípravě. Rodiny by podle něj měly již nyní začít mluvit o tom, "zda je třeba v zimě nastavit v každé místnosti obvyklou teplotu, nebo zda mohou být některé místnosti o něco chladnější".

V případě zastavení dodávek plynu by podle Müllera byly zvláště chráněny domácnosti, ale i nemocnice nebo domovy důchodců. "Mohu slíbit, že uděláme vše pro to, aby domácnosti nebyly bez plynu," řekl.

Plynovod Nord Stream 1, kterým po dně Baltského moře proudí ruský plyn do Evropy, má být uzavřen kvůli každoroční údržbě mezi 11. a 21. červencem. Paralelně s ním vede i nově dokončený plynovod Nord Stream 2. Německo ale kvůli ruské invazi zprovoznění tohoto projektu zablokovalo.

Ruská státní plynárenská společnost Gazprom minulý měsíc výrazně omezila dodávky plynovodem Nord Stream 1. Gazprom opatření zdůvodňuje zpožděním při opravě kompresorových turbín firmou Siemens Energy. Společnost se vůči tvrzení Ruska ohradila. "I kdyby tomu tak bylo, nikdy by to neospravedlnilo tak velké omezení toku plynu," řekl šéf firmy Siemens Energy Joe Kaeser.

Německá vláda vyhlásila kvůli problémům s dodávkami plynu z Ruska minulý měsíc stav výstrahy, což je druhý varovný stupeň. Přímé dopady a omezení na domácnosti nové opatření zatím mít nebude, s úpravou cen se zatím nepočítá. Vláda se ale ještě více zaměří na plnění zásobníků.

Situace kolem dodávek ruského plynu se letos zkomplikovala v důsledku ruského útoku na Ukrajinu. Gazprom v květnu oznámil, že už nebude moci vyvážet plyn do Evropské unie potrubím Jamal přes Polsko. Zdůvodnil to ruskými sankcemi na firmu EuRoPol GAZ, která vlastní polskou část plynovodu Jamal. Ten vede z Ruska přes Bělorusko a Polsko do Německa.